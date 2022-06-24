بالصور.. المطار الدولي الجديد لوهران يستقبل اول رحلة
حطت ظهر اليوم الجمعة بمطار الولي لوهران الجديد الرحلة القادمة من مطار باريس بفرنسا. على متن الخطوط الجوية الجزائرية والتي نقلت افراد الجالية الجزائرية بفرنسا الى ارض الوطن.
وكان الاستقبال في المطار في ظروف تنظيمية جيدة حيث لقي استحسان المسافرين. وهذا راجع الى التجهيزات المدعم بها هذا المطار وكذلك تعليمات الوالي الرامية لتحسين الخدمات للمسافرين.
وقد دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، امس الخميس، المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة. ببلدية السانية بعد عودته من منطقة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة، دائرة بوتليليس.
كما وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حجر الأساس لمشروع بناء محطة تحلية مياه البحر. في الرأس الأبيض بعين الكرمة في وهران.
واستقل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المروحية الرئاسية متوجها إلى الرأس الأبيض بعين الكرمة بوهران. لوضع حجر الأساس مشروع بناء محطة تحلية مياه البحر.
كما رحبت أربع مقاتلات من سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الشعبي برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أثناء وصوله إلى مطار وهران الدولي أحمد بن بلة.
وقد وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس إلى ولاية وهران لتدشين عدد من المرافق الرياضية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بولاية وهران. في إطار زيارة عمل وتفقد.
كما أشار البيان، إلى أنه كان في توديع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.