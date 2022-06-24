بالصور.. المطار الدولي الجديد لوهران يستقبل اول رحلة

حطت ظهر اليوم الجمعة بمطار الولي لوهران الجديد الرحلة القادمة من مطار باريس بفرنسا. على متن الخطوط الجوية الجزائرية والتي نقلت افراد الجالية الجزائرية بفرنسا الى ارض الوطن.

وكان الاستقبال في المطار في ظروف تنظيمية جيدة حيث لقي استحسان المسافرين. وهذا راجع الى التجهيزات المدعم بها هذا المطار وكذلك تعليمات الوالي الرامية لتحسين الخدمات للمسافرين.

وقد دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، امس الخميس، المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة. ببلدية السانية بعد عودته من منطقة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة، دائرة بوتليليس.

كما وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حجر الأساس لمشروع بناء محطة تحلية مياه البحر. في الرأس الأبيض بعين الكرمة في وهران.