بالصور.. المطور الجزائري عبد الحليم العقريد يقدم محاضرة بمقر “غوغل” في كاليفورنيا
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لقي طالب جامعي من ولاية أدرار، مصرعه، اليوم السبت، إثر سكتة قلبية بإحدى الإقامات الجامعية بالولاية.
وكشف مصدر موثوق لـ"النهار أون لاين"، أنّ المتوفي "ص.د"، من…
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نظم نهاية الأسبوع الماضي مجموعة من الشباب والكهول ببلدية عين التوتة بولاية باتنة سباقا في العدو هو الأول من نوعه وطنيا.
ويعتبر هذا السباق الاول من…
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بعد النداء الذي نقله موقع النهار اونلاين عبر صفحة الفيسبوك منذ يومين متمثلا في فيديو لوالدة الفتاة المختفية شمس صاحبة 16 سنة.
والذي أعلنت العائلة فيه…
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