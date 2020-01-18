بالصور.. المطور الجزائري عبد الحليم العقريد يقدم محاضرة بمقر “غوغل” في كاليفورنيا

المجتمع
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بالصور.. المطور الجزائري عبد الحليم العقريد يقدم محاضرة بمقر “غوغل” في كاليفورنيا
بقلم مصطفى.ق

سيقدم المطور الجزائري في مجال تكنولوجيات الإتصال عبد الحليم العقريد محاضرة في مقر عمال الانترنت والاتصالات “غوغل” بكاليفورنيا الأمريكية.

عبد الحكيم من بلدية بوقائد بولاية تيسمسيلت، هو الأن مقيم تونس، بشغل منصب مطور في مجال تكنولوجيات الاتصال بالعديد من الشركات الجزائرية الخاصة.


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