بالصور.. “المغرب” تتصدر و”كوديفوار” تلتحق بركب المتأهلين للدور الثمن النهائي !!

تأهل بصفة رسمية أمسية اليوم الإثنين المنتخب الإيفواري للدور الثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية بمصر.

المنتخب المغربي فاز بملعب “السلام” على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدف دون رد ليحتل المركز الأول ب9 نقاط.

وسجل الهدف الوحيد للمغاربة في اللقاء الذي يدخل في إطار الجولة ال3 من المجموعة ال4 لدور المجموعات اللاعب “مبارك بوصوفة” في الدقيقة ال90.

هذا بينما تغلب منتخب “كوت ديفوار” على نظيره الناميبي برباعية لهدف وحيد لحساب ذات المجموعة بملعب “الدفاع الجوي”.

وإحتل “الفيلة” المركز الثاني ب6 نقاط ليتأهلوا أيضا للمركز الثمن النهائي.