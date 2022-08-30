بالصور.. المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب على حساب جزر القمر

حسم منتخب المغرب لأقل من 17 سنة تأهله إلى الدور ربع النهائي. بعد الفوز على جزر القمر، اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدف مقابل صفر.

وتواصل فعاليات منافسة كأس العرب للمنتخبات لأقل من 17 سنة بالجزائر. التي تعرف تنظيما جيّدا بشهادة المسؤولين عن المنافسة.

وكان أول المتأهلين إلى ذات الدور المنتخب الجزائري الذي أطاح بالخصم الإماراتي.

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