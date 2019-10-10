بالصور.. المفتش الجهوي لشرطة الشرق يشرف على لقاء توجيهي لفائدة الشرطة بخنشلة

أشرف المفتش الجهوي لشرطة الشرق قسنطينة صبيحة اليوم على لقاء توجيهي تحسيسي لفائدة قوات الشرطة بأمن ولاية خنشلة.

وكان مرفوقا برؤساء المصالح الجهوية، وبحضور قوات الشرطة العاملة بأمن خنشلة من مختلف الرتب والمصالح.

خلال هذا اللقاء ثمن المفتش الجهوي لشرطة الشرق قسنطينة الجهود المبذولة والنتائج الشرطية المحققة في مجال محاربة الجريمة والوقاية منها، والمحافظة على النظام العام.

داعيا قوات الشرطة بأمن ولاية خنشلة إلى المواصلة في بذل المزيد من الجهود خدمة للوطن والمواطن.

مؤكدا كذلك على ضرورة تعزيز النشاط الجواري لمصالح الشرطة للرد والتكفل الأمثل بانشغالات المواطن، عبر تكثيف وتنويع النشاطات التوعوية والتحسيسية الموجهة لكافة شرائح المجتمع.