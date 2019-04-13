بالصور.. المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في خنشلة تحتفل بيوم العلم

تم اليوم السبت تسجيل إقبال لافت للأطفال على مختلف نشاطات أسبوع العلم الذي تنظمه المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بولاية خنشلة احتفالا بيوم العلم.

وقد تجاوب مئات الأطفال مع الأنشطة الثقافية التي برمجت خلال اليوم الرابع لهذه التظاهرة التي نشطها تلاميذ المدرسة الابتدائية ‘حفطاري صالح’.

بالإضافة إلى براعم روضة الأطفال “ملاك” لبلدية الحامة وورشة الرسم الخاصة بالعلم الوطني والتي انتهت بتسليم هدايا تشجيعية للمشاركين.

كما تم تسجيل تفاعل ملحوظ للأطفال من عشاق أب الفنون الذين حضروا بأعداد غفيرة بقاعة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية.

من خلال التصفيقات التي دوت القاعة أثناء العرض المسرحي الذي قدمته جمعية أشبال “أسود قايس”.

وستتواصل النشاطات الثقافية والترفيهية المندرجة ضمن أسبوع العلم من خلال زيارة المكتبة المتنقلة لابتدائية “هاني عبد المجيد” ببلدية قايس وساحة المكتبة العمومية للمطالعة ملحقة بلدية بوحمامة ومتوسطة “علي عيساوي” ببلدية أولاد رشاش وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين.