بالصور.. المكتبة الوطنية تستلم خزانة الراحل الشيخ أبوعمران

حضر، اليوم، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي حفل استلام خزانة الراحل الدكتور الشيخ أبوعمران من قبل المكتبة الوطنية الجزائرية.

ونشرميهوبي على صفحته الرسمية في توتير،حضرت اليوم الحفل الرمزي الذي أقامته المكتبة الوطنية الجزائرية.

بعد استلامها خزانة الراحل الدكتور الشيخ أبوعمران المكونة من 2733 كتابا “أدب، تاريخ، فلسفة، دين..” باللغتين، من ابنته د. سامية.

ونوهت في كلمتي بالقيمة التي تكتسبها هذه الهبة، وتعزيزها للرصيد المعرفي للمكتبة الوطنية.