بالصور.. الملاعب الجزائرية تتجند لنصرة القدس

تجندت الملاعب الجزائرية منذ الخميس الماضي، لنصرة القضية الفلسطينية بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة الكيان الصهيوني.

حيث تزينت مختلف الملاعب الجزائرية في كل الولايات، ومن مختلف الرابطات بالأعلام الفلسطينية، وتوحدت الأهازيج.

أول الملاعب المتضامنة مع القضية الفلسطينة كان ملعب 5 جويلية، حيث فجر أنصار العميد والحراش حناجرهم، وتغنوا مطولا “فلسطين الشهداء”.

كما عبر لاعب مولودية الجزائر عبد الرحمان حشود عن تضامنه الكامل مع “القدس” الخميس الماضي خلال داربي الحراش.

حيث عبر عن تضامنه بكتابة “القدس عاصمة فلسطين الأبدية” على قميصه، وأظهره مباشرة بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه.

وسار على نفس الخطى أنصار إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل أمس الجمعة خلال الكلاسيكو في ملعب بولوغين.

كما شهدت أيضا ملاعب المدية، عين تموشنت، سطيف والطارف رايات عملاقة للقدس وأعلام فلسطين.

-أنصار إتحاد العاصمة من ملعب عمر حمادي ببولوغين..

– ملعب عين تموشنت

-أنصار أولمبي المدية من ملعب إمام الياس

أنصار أولمبي الطارف..