بالصور.. الملالي يلتحق بتدريبات شباب بلوزداد

سجّل الوافد الجديد على تشكيلة شباب بلوزداد، فريد الملالي، حضوره في تدريبات الفريق، التي جرت أمس الاثنين.

وكانت إدارة “السياربي” قد ضمنت خدمات اللاعب السابق لنادي أونجي الفرنسي، في آخر أيام الميركاتو الصيفي، وهي الصفقة الأبرز بالنسبة لـ”أبناء لعقيبة” هذه الصائفة.

ونشرت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، صورا لفريد الملالي، من أول حصة تدريبية. وهو الذي يداعب الكرة، ما يؤكد جاهزيته للمشاركة في لقاءات الفريق.

يشار إلى أن الشباب يحضر لاستقبال شبيبة الساورة برسم الجولة الـ 4 من البطولة المحترفة. يوم السبت المقبل، في مباراة قد تشهد أول ظهور للملالي، باللونين الأحمر والأبيض.