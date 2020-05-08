بالصور.. الملعب الجديد لوهران.. أرضية من الطراز العالي

الرياضة
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بالصور.. الملعب الجديد لوهران.. أرضية من الطراز العالي
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، آخر التطورات التي يشهدها الملعب الجديد لوهران خاصة فيما تعلق بالعشب الطبيعي لأرضية الميدان، التي اعتبرتها الفاف من الطراز العالي.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، صور توضح الحالة التي أصبحت عليها أرضية ميدان الملعب، ومدى تطور نمو عشبه الطبيعي.

وأوضح موقع الفاف، أنه العشب الطبيعي للملعب بلغ مرحلة الجز، وهو مؤشر جيد، ينبأ بأرضية من الطراز العالي.

وأكدت الفاف، حرصها على مواصلتها نقل كل التطورات التي تحصل بالملعب الجديد، لإرضاء كل المتتبعين الذين يترقبون بشغف موعد افتتاحه.


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