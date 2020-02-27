بالصور.. الملك سلمان يجري مباحثات مع رئيس الجمهورية ويقيم مأدبة غذاء على شرفه

استقبل اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب ما ورد في وكالة الأنباء السعودية، فقد أقام الملك سلمان، مأدبة غداء على شرف الرئيس تبون تكريماً له.

كما عقد خادم الحرمين الشريفين، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الراسخة بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحث الملك سلمان والرئيس تبون، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وحضر المباحثات من الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق.

وحضر المباحثات من الجانب السعودي، أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب.

كما حضر وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله.

بالإضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، عبدالعزيز إبراهيم العميريني.