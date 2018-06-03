بالصور.. المنتخب الإثيوبي النسوي يصل الجزائر لمواجهة الخضر

وصل صبيحة اليوم الأحد المنتخب الإثيوبي النسوي للجزائر تحسبا لمواجهة نظيره الجزائري في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة بغانا.

وكان في إستقبال الوفد الإثيوبي رئيس رابطة كرة القدم النسوية السيد جمال كاشي إضافة إلى مُمثل للإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ولم تأخذ الإجراءات الإدارية بمطار هواري بومدين الدولي وقتا كثيرا لتتوجه لاعبات المنتخب الإثيوبي صوب مكان إقامتهن بالجزائر العاصمة.

وسيُلعب لقاء الذهاب بين المنتخبين يوم الأربعاء القادم ال6 جوان بداية من الساعة العاشرة ليلا بملعب 05 جويلية الأولمبي.