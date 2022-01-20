بالصور.. المنتخب الإيفواري يتقدم بثنائية أمام الخضر

تقدم المنتخب الإيفواري في النتيجة بـ2-0 أمام المنتخب الجزائري في المباراة التي يحتضنها ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا.

وسجل اللاعب فرانك كيسيي الهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله بيبي، قبل أن يضيف اللاعب سانغاري الهدف الثاني برأسية إبراهيم سانغاري في الدقيقة 40.

وسيكون المنتخب الجزائري مطالبا بتسجيل ثنائية في الشوط الثاني من المباراة من أجل قطع تأشيرة التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021.