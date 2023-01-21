بالصور.. المنتخب المحلي في جولة استرخائية قبل مواجهة موزمبيق

أجرت عناصر المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، جولة استرخائية، قبل موعد مباراتهم أمام منتخب موزمبيق في بطولة الشان.

وبرمج الناخب الوطني مجيد بوقرة، هذه الجولة الاسترخائية، بمحيط مركز التحضيرات بسيدي موسى، لاخراج لاعبيه من ضغط المباراة.

وظهر رفقاء القائد عبد اللاوي، بمعنويات عالية، وفي تركيز كبير، قبل مباراتهم الختامية ضمن دور المجموعات.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، وموزمبيق، مقررة سهرة اليوم السبت، بملعب “نيلسون مانديلا” انطلاقا من الثامنة ليلاً.