بالصور.. المنتخب المحلي يباشر تربصه لودية رواندا

باشر المنتخب المحلي، أمس الجمعة، تحضيراته للمواجهة الودية المرتقبة هذا الاثنين، أمام المنتخب الرواندي الأول.

ويستقبل أشبال مجيد بوقرة، بعد غدٍ الاثنين، رواندا، بملعب الشهيد “مصطفى تشاكر” بالبليدة، في اختبار قوي ومفيد، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. المقررة في الفترة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت المقبل، بكل من كينيا وتانزانيا وأوغندا.

وتحسبا لهذا التربص استدعى الناخب المحلي، 29 لاعبا، من بينهم 7 عناصر. سجّلت حضورها لأول مرة رفقة المنتخب المحلي.

ويتعلق الأمر بكل من ثنائي شباب بلوزداد، بكور وبن غيث، وثنائي اتحاد العاصمة، عليلات ومشيد، إلى جانب كل من نشاط مدافع شبيبة القبائل، ومدافع أولمبي الشلف، عبادة. بالإضافة إلى مهاجم أتليتيك بارادو، كوحيلي.