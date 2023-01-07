بالصور.. المنتخب المحلي يجري جولة استرخائية قبل مواجهة غانا

أجرت عناصر المنتخب الوطني للمحلي، جولة استرخائية أمسية اليوم السبت، قبل المباراة الودية التي ستجمعهم بمنتخب غانا.

وبرمج الناخب الوطني مجيد بوقرة، هذه الجولة الاسترخائية لأشباله، من أجل اخراجهم من ضغط التديربات التي أجروها.

كما ظهرت العناضر الوطنية خلال هذه الجولة الاسترخائية، بمعنويات عالية، وأجواء حماسية بين اللاعبين.

يذكر ان المتخب الوطني للمحليين، يواجه عانا، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، تحضيرا لمنافسة الشان.