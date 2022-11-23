بالصور..المنتخب المحلي يستأنف تحضيراته في تربص الإمارات

عاد المنتخب المحلي لأجواء التحضيرات خلال تربصه الحالي والمقام بالإمارات العربية المتحدة، إستعدادا لكأس إفريقيا 2023.

وحسب ماورد في الموقع الرسمي للفاف، اليوم الأربعاء، فإن الخضر عادوا أمس الثلاثاء، لأجواء التحضيرات بملعب الوصل، بعد أن منحهم الناخب مجيد بوقرة يوم راحة.

وأضاف البيان، أن الحصة التي جرت عشية أمس على لساعة 20.00 مساءً، والتي عرفت إلتحاق المهاجم لعريبي كريم بعد أن عاد من تربص المنتخب الأول.

وأوضح ذات البيان، أن الخضر سيخضون آخر حصة تدريبية اليوم الأربعاء، قبل مواجهة المنتخب الكويتي وديا يوم الجمعة تحضيرا للشان 2023.