بالصور.. المنتخب المحلي يشرع في الأمور الجديّة

دخل المنتخب المحلي في أجواء التدريبات لأول مرة تحت قيادة المدرب “مجيد بوقرة” وسط أجواء رائعة بين اللاعبين وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على أدائهم في الفترة المقبلة خاصة أنهم يستهدفون المنتخب الأول.

وخاض كل لاعبو المنتخب التدريبات وسط أجواء مثالية ماعادا اللاعب “معاذ حداد” الذي شارك في مباراة فريقه “مولودية الجزائر” أمام “شبيبة الساورة”، في حين رفقاء “بلقاسمي” كانوا متحمسين للغاية من أجل إقناع المدرب “بوقرة”.

يذكر أن المنتخب المحلي سيواجه المنتخب الليبيري في اطار الاستعداد لبطولة كأس العرب للمنتخبات التي ستجرى شهر ديسمبر المقبل في قطر.