بالصور.. المنتخب المحلي يصل عنابة تحسبا لمواجهة غامبيا

التحقت بعثة المنتخب الوطني المحلي، مساء اليوم الخميس، بمدينة عنابة تحسبا لخوض مباراة الإياب ضد منتخب غامبيا، ضمن تصفيات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين “شان”.

وعرفت السفرية إلى مدينة عنابة حضور جميع اللاعبين وسط أجواء رائعة ومعنويات مرتفعة. تؤكد الاستعداد التام للمواجهة التي ستعرف حضوراً جماهيرياً غفيراً. بالنظر إلى إقرار السلطات الرياضية في عنابة الدخول إلى الملعب مجاناً.

وكان رجال المدرب الوطني مجيد بوقرة قد عادوا من غامبيا بنتيجة التعادل من دون اهداف، في ذهاب الدور الفاصل، بملعب الاستقال في العاصمة الغامبية بانغول.

علماً أن المباراة مقررة يوم غد الجمعة، بداية من الساعة السابعة مساءً (19:00).

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