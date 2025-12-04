بالصور.. المنتخب الوطني الرديف يباشر تحضيراته لمباراة البحرين

عاد تعداد المنتخب الوطني للرديف، إلى أجواء التدريبات، صباح اليوم الخميس، تحضيرا لمباراتهم المقبلة في كأس العرب، ضد منتخب البحرين.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صور الحصة التدريبية التي خاضها تعداد المنتخب الوطني للرديف، تحت قيادة الناخب مجيد بوقرة.

وتأتي عودة رفقاء اسلام سليماني، لأجواء التدريبات، بعد تعادلهم سلبا، أمس الأربعاء، في مباراتهم الاولى ضمن كأس العرب، أمام منتخب السودان.

ويسعى مجيد بوقرة، لاعادة ترتيب أوراقه، خلال هذه الحصص التدريبية، من أجل تحقيق أول فوز لهم ضمن هذه الطبعة من كأس العرب، في مباراتهم المقبلة ضد منتخب البحرين.