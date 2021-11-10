بالصور ..المنتخب الوطني المحلي يباشر تحضيراته لودية نيوزيلاندا

شرع المنتخب الوطني المحلي بقيادة المدرب مجيد بوقرة في التحضيرات للمواجهة الودية ّأمام نيوزينلندا في التربص التحضيري بدبي.

ويستعد محليو الخضر للمشاركة في مسابقة كأس العرب للأمم.

كما ستجري المسابقة في قطر خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر على أمل تقديم مستويات تشرف الكرة الجزائرية.

وتمنى الإتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” حظا موفقا للمنتخب المحلي الذي يعتبر خزانا أساسيا للمنتخب الأول.

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فارق الملاكم الجزائري لوصيف حماني الحياة، الذي يعتبر أحد صناع أفراح الجزائريين في منافسة الفن النبيل “الملاكمة” بعد صراع مع المرض.

ويعد لوصيف أحد أبرز الملاكمين الذين قدموا إنجازات كبيرة للرياضة الجزائرية عامة.

لوصيف حماني من مواليد 15 ماي 1950،مثّل الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية 1972.

كما يملك لوصيف ميدالية ذهبية لألعاب لاغوس الإفريقية.

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