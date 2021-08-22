بالصور.. المنتخب الوطني النسوي يطير إلى مصر للمشاركة في كأس العرب

غادر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، أرض الوطن باتجاه مصر، تحسبا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات.

وترأس وفد المنتخب الوطني النسوي، في هذه السفرية، عضو المكتب الفيدرالي، ورئيسة لجنة كرة القدم النسوية نسيبة لغواطي.

ويطمح المنتخب الوطني النسوي، بقيادة المدربة رادية فرتول، للذهاب إلى أبعد حد في هذه المنافسة العربية.

يذكر أن المنتخب الوطني النسوي، سيخضو هذه المنافسة ضمن المجموعة الثانية، أين سيواجه كل من منتخبي الأردن، وفلسطين.