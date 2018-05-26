بالصور.. المنتخب الوطني النسوي ينهي تربصه الأول تحضيرا لمواجهة إثيوبيا

أنهى المنتخب الوطني النسوي، تربصه الأول، تحضيرا للمواجهة الأخيرة التي تنتظره أمام منتخب إثيوبيا، لحساب التصفيات المؤهلة لـ”كان” 2018 بغانا.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، عن إختتام التربص الذي أجري من 19 إلى 26 ماي، بمشاركة 18 لاعبة، بمركز سيدي موسى.

ومن المقرر أن تدخل نساء الخضر، في تربص ثاني، يوم 29 ماي الجاري، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليد، إلى غاية موعد مباراتهم أمام إثيوبيا.

يذكر أن المنتخب النسوي الجزائري، يحضر مباراته الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكان 2018، والتي سيواجه فيها منتخب إثيوبيا، يوم 6 جوان، بملعب “05 جويلية”.