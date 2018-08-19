بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة جاهز لمواجهة المغرب

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

أجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمس السبت حصة تدريبية بتونس تحسبا لمواجهة المنتخب المغربي في دورة شمال إفريقيا سهرة الإثنين بداية من الساعة الثامنة والربع.

وخصص مُدرب الخضر سفيان بوجلة حصة السبت للعمل التقنو-تكتيكي كما عمل على تحديد التشكيلة الأساسية التي ستواجه “أسود الأطلس” بالملعب الأولمبي لسوسة.

وقال بوجلة لموقع الفاف الرسمي:”المباراة الأولى مهمة وتحقيق نتيجة إيجابية خلالها يسمح لنا بدخول المنافسة بشكل جيد.. المباراة صعبة لكن يجب فعل المُستحيل من أجل الفوز”.

وأبدى زملاء وسط الميدان الدفاعي للمنتخب الوطني “شيخ” جاهزيتهم لمواجهة المغرب مؤكدين رغبتهم في تحقيق الفوز.