بالصور .. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يجري ثاني حصة تدريبية

أجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ثاني حصة تدريبية، استعداداً للتحديات المقبلة التي تنتظره على المستوى الإفريقي.

ودخل المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة تربصاً تحضيرياً بمدينة البليدة، في إطار تحضيراته لدورة اتحاد شمال إفريقيا. المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق يوم 9 نوفمبر المقبل، وتختتم في 24 من الشهر نفسه.

يذكر أن الحصة التدريبية الأولى جرت، أمس الأحد، بمشاركة جميع اللاعبين.