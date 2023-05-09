بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يجري آخر استعداداته قبل لقاء المغرب

أجرى لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أخر حصة تدريبية بملحق ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وجرت الحصة التدريبة وسط اجواء رائعة ومعنويات مرتفعة بحضور المدرب ارزقي رمان، الذي يركّز كثيرا على الجانب النفسي حسب أخر تصريحه في الندوة الصحفية.

ويستعد المدرب ارزقي رمان وأشباله للمواجهة القوية أمام منتخب المغرب بملعب الشهيد حملاوي بمدينة الجسور المعلّقة، على أمل الفوز واقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

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