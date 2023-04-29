بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يحقّق بداية مثالية في الكان

تمكّن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة من تحقيق بداية مثالية في المنافسة الإفريقية التي انطلق من ملعب نيلسون مانديلا.

وحقّق المنتخب الوطني فوزا مهما بثنائية مقابل صفر من إمضاء المتألق أناتوف.

و يسعى المدرب ارزقي رمان إلى التأكيد في التحديات المقبلة، وتحقيق الهدف المنشود وهو الفوز بالطبعة الحالية بأرض المنتخب و أمام الجمهور.

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