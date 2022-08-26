بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يحقّق ثاني انتصار في كأس العرب

تمكن المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة من الفوز بثنائية مقابل صفر أمام السودان في مباراة اليوم الجمعة التي جرت بملعب سيق بمعسكر.

وتألق بشكل لافت للإنتباه زملاء عبد الحق بن يدر في المباراة الصعبة، بعد السيطرة بالطول والعرض.

وفتح باب التسجيل يونس بداني لصالح المنتخب الوطني في الدقيقة 11 من عمر الشوط الاول الذي انتهى بذات النتيجة.

كما تمكن صالح زياد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني.

لتنتهي المباراة الصعبة التي اهلت الكتيبة الوطني إلى الربع النهائي مباشرة.

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