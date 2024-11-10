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الرياضة

بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يختتم التحضيرات تحسبا لمواجهة تونس

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يختتم التحضيرات تحسبا لمواجهة تونس
المنتخب الوطني
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أجرى لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اليوم الأحد، أخر حصة تدريبية عشية مباراتهم الأولى يوم غد التي ستجمعهم بمنتخب تونس.

وستجري المباراة الأولى ضمن فعاليات دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا بملعب الدار البيضاء على الساعة الخامسة في لقاء افتتاح الدورة.

للإشارة، جرت كل التحضيرات بمدينة الدار البيضاء على أرضية ملعب التكوين المهني بعين برجة.

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