بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يخيّب أمام السنغال

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام منتخب السنغال بثلاثة أهداف مقابل صفر في ثاني مبارياته في كان أقل من 17 سنة.

وحقّق القائد مسلم أناتوف ورفاقه خيبة أمام منتخب قوي جدا من كل النواحي في المباراة التي جرت بملعب نيلسون مانديلا ببراقي وسط حضور جماهيري متوسط.

كما كانت كتيبة المدرب ارزقي رمان قد افتتحت المشوار في الدورة الحالية بتحقيق فوز أمام الصومال.

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