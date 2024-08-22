بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يدخل تربصا مغلقا بوهران
بقلم عزيز طالبي
دخل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في تربص مغلق بالقرية المتوسطية بوهران بداية من اليوم الخميس 22 أوت إلى غاية 30 من الشهر نفسه.
و ذلك في إطار التحضير لدورة “لوناف” المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم.
و من المنتظر أن يتضمن التربص برمجة مكثفة تشمل تدريبات تكتيكية و بدنية إلى جانب تنشيط مباراتين وديتين أمام مولودية وهران لفئة أقل من 19 سنة يومي 25 و 28 أوت بملعب القرية المتوسطية.
وسيتنقل أشبال المنتخب الوطني إلى عاصمة كوت ديفوار، أبيدجان، للمشاركة في دورة ودية بين 1 و 9 سبتمبر المقبل.
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