إعــــلانات
الرياضة

بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يدخل تربصا مغلقا بوهران

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يدخل تربصا مغلقا بوهران
المنتخب الوطني
  • 45
  • 0

دخل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في تربص مغلق بالقرية المتوسطية بوهران بداية من اليوم الخميس 22 أوت إلى غاية 30 من الشهر نفسه.

و ذلك في إطار التحضير لدورة “لوناف” المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم.

و من المنتظر أن يتضمن التربص برمجة مكثفة تشمل تدريبات تكتيكية و بدنية إلى جانب تنشيط مباراتين وديتين أمام مولودية وهران لفئة أقل من 19 سنة يومي 25 و 28 أوت بملعب القرية المتوسطية.

وسيتنقل أشبال المنتخب الوطني إلى عاصمة كوت ديفوار، أبيدجان، للمشاركة في دورة ودية بين 1 و 9 سبتمبر المقبل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more–

رابط دائم : https://nhar.tv/G11g7
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر