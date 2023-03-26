بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يتعادل أمام اليابان

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أمس السبت، بنتيجة (3-3) في اختبار قوي جمعه بنظيره اليباني، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وتمكن المنتخب الوطني من انهاء الشوط الاول من هذا اللقاء لصالحه بثنائية من توقيع كل من بن علي، وأناتوف.

كما تمكن زايد، من تعميق الفارق مع بداية الشوط الثاني، قبل ان يسجل منتخب اليابان، عودة قوية في الربع ساعة الأخير بتسجيله ثلاثية كاملة.

وتعتبر هذه المباراة التي تدخل من الدورة الدولية الودية المقامة بالجزائر، اختبار قوي وجد مفيد للعناصر الوطينة، ضمن تحضيراتهم لـ”كان 2023″.

ومن المقرر ان يواجه المتخب الوطني لأقل من 17 عاما، منتخب مالي، يوم الثلاثاء المقبل، في آخر مباراة له ضمن هذه الدورة الدولية الودية.