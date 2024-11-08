بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يحل بالمغرب تحسبا لدورة “لوناف”

حطت بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، صباح اليوم الجمعة، رحالها بالمغرب، تحسبا للمشاركة في دورة “لوناف”.

وتنقلت العناصر الوطنية إلى المغرب، بتعداد ضم 20 لاعبا، بالإضافة لأعضاء الطاقم الفني، والطبي، وترأس هذه البعثة عضو المكتب الفيدرالي، علاء عيساني، والمدير الفني الوطني عامر منسول.

وخاضت العناصر الوطنية، أول حصة تدريبية لهم بالمغرب، حسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، بأحد الملاعب التي تم تخصيصها لهم.

يذكر أن المنتخب الوطني لأثل من 17 عاما، يهدف من مشاركته في هذه الطبعة من دورة “لوناف”، للتواجد في أحد المركزين الأولين، لضمان تأهله لنهائيات أمم إفريقيا.