بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما ينهزم وديا أمام منتخب السودان

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أمس الأربعاء، بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة ودية تحضيرية جمعتهم بمنتخب اليودان لأقل من 20 عاما.

وكانت عناصر المنتخب الوطني السابقة لافتتاح باب التسجيل، في الدقيقة الـ39، عن طريق اللاعب يوسف بن دواب.

وتمكن منتخب السوداني من تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يأخذ الأسبقية بهدف آخر في الشوط الثاني.

وتدخل هذه المباراة الودية التحضيرية، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، لبطولة “لوناف”، المؤهلة لنهائات كأس أمم إفريقيا.