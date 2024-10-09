بالصور ..المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل وديا أمام موريتانيا

أجرى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مباراة ودية جمعته بمنتخب موريتانيا بملعب مصطفى تشاكر. انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وجرت المباراة وسط أجواء أخوية رائعة بين المنتخبين الشقيقين.

وافتتح ريان جواد قلي باب التسجيل لـ “الخضر” في الدقيقة الـ28 بتسديدة جميلة. فيما عادل الموريتانيون النتيجة في الدقيقة الـ65، قبل أن يتقدموا في الدقيقة الـ75.

وفي الدقائق الأخيرة للقاء تحصل أشبال مانع على ركلة جزاء نفذها كوحيلي بنجاح معادلاً النتيجة في الدقيقة الـ90. وسليعب المنتخبان مباراة ثانية يوم الأحد القادم بالملعب نفسه.

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