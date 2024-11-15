بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواصل تحضيراته لدورة “لوناف”

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تحضيراته لدورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وسيدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة المسابقة المقررة بمصر في الفترة بين 14 و 26 نوفمبر. بمواجهة المنتخب المستضيف “الفراعنة” يوم الأحد المقبل بملعب “السويس”.

ويسعى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إلى رد الاعتبار للكرة الجزائرية في المنافسة التي انطلقت يوم أمس. في ظل تعثر منتخب أقل من 17 سنة الذي انهزم مؤخرا أمام تونس ومصر.

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