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الرياضة

بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواصل التحضير لودية موريتانيا الثانية

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواصل التحضير لودية موريتانيا الثانية
المنتخب الوطني
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يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة التدريبات، تحسباً لمواجهة موريتانيا في ثاني لقاء ودي بين المنتخبين في هذا التربص.

وجرت التدريبات في أجواء رائعة وبمعنويات مرتفعة لدى اللاعبين الذي يطمحون للفوز أمام “المرابطون”. ورد الاعتبار بعد التعادل المخيب في المباراة الأولى التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

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