بالصور ..المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواصل التربص بتشاكر

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إستعداداته بالبليدة تحسبا لدورة اتحاد شمال إفريقيا “لوناف” المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025.

ويتواصل التربص التحضيري إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، الذي يشهد تواجد 24 لاعبا حسب الموقع الرسمي لـ “الفاف”.

للإشارة، أن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أجرى تربصا تحضيريا سابقا من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري بالعاصمة، الذي تخللته مباراتنا وديتان، أمام موريتانيا يومي 9 و 13 اكتوبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ويواجه المنتخب الوطني في دورة لوناف المقررة بمصر من 14 إلى 26 نوفمبر القادم، منتخب البلد المنظم يوم الأحد 17 نوفمبر بملعب السويس.

في حين يواجه المنتخب الوطني نظيره المغربي الأربعاء 20 نوفمبر قبل أن يواجه تونس السبت 23 نوفمبر وليبيا يوم 26 من الشهر نفسه.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]