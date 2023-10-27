بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما يباشر تربصه بسيدي موسى

باشر عناصر المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، تربصهم التحضيري، الجاري حاليا بالمركز التقني لسيدي موسى.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، شهدت الحصة التدريبية الأولى، التي جرت تحت إشراف المدرب ياسين مانع، حضور المدير الفني الوطني عامر منسول، وعضو المكتب الفيدرالي كريم قاصد.

واستغل الطاقم الفني الوطني، صباح أول يوم من هذا التربص، لتعريف اللاعبين بمختلف أعضاء الطاقم الفني، وتحديد برنامج العمل.

وأجريت أول حصة تدريبية خلال الأمسية، تحت اشراف المدرب ياسين مانع، ومساعده محمد صمادي، والمحضر البدني محمد شريفي، بالإضافة لمدرب حراس المرمى منير لعور.