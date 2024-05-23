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الرياضة

بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما ينهزم أمام كوت ديفوار

بقلم عزبز طالبي
بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما ينهزم أمام كوت ديفوار
المنتخب الوطني
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تعرض المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم الخميس، لهزيمة أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين نظيفين.

وجرت المباراة بالمركز الرياضي “بيانجارفيل” بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ولعبت المباراة بكوت ديفوار بين الطرف الجزائري والإيفواري، ضمن استعدادات لكأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.

ورغم أن المباراة جرت ودية، إلا أن الاختبار كان مفيدا جدا بالنسبة بورغدة، خاصة وان الخصم يعتبر مرشح بقوة للفوز التاج الإفريقي القادم.

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