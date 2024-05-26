بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يطيح بـ “الأفيال” وديا

تمكن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، من الفوز بثلاثية مقابل واحد أمام منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي جرت بالمركز الرياضي بـ “بيانجارفيل” بأبيدجان.

وجرت المباراة بكوت ديفوار، ضمن استعدادات المنتخبين بكأس إفريقيا لأقل من 20 سنة، التي عرفت تألق محاربي الصحراء.

وسجل ثلاثية الخضر كل من نعيم و فتاحين ولحلو، في حين سجل الهدف الوحيد لـ “ساحل العاج” المتألق كامارا.

ورد أشبال المنتخب الوطني الاعتبار لأنفسهم بعدما تعرضوا لخسارة في المباراة الماضية أمام نفس الخصم بثنائية نظيفة.