بالصور.. المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يختتم تربصه التحضيري

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الإثنين، تربصه التحضيري، الذي أقيم بمركز تجمع، وتحضير النخبة الرياضية بفوكة.

وجرى هذا التربص التحضيري للعناصر الوطنية، والذي دام لمدة خمسة أيام كاملة، بمشاركة 15 لاعبا من البطولة الوطنية.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، خضع اللاعبون خلال هذا التربص، لبرنامج تحضير مكثف، اختُتم بحصة تدريبية أخيرة سهرة أمس الأحد.

يُذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، أجرة إلى حد الآن، أربعة تربصات منذ بداية السنة، في إطار استعداداته للمواعيد المقبلة.