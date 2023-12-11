بالصور.. المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات يخوض تربص تحضيري بمصر

برمج الطاقم الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد سيدات، تربص تحضيري للعناصر الوطنية، بمصر، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

وكشفت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة اليد، عن وصول بعثة سيدات المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الإثنين إلى مصر.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذا التربص التحضيري ، من المقرر أن تتخلله بمباريات ودية، دون الكشف عن أسماء المنافسين.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة اليد، صور لسيدات المنتخب الوطني، من الفندق الذي يتواجدون فيه بمصر.