بالصور.. المنتخب الوطني لكرة اليد يطير إلى رومانيا

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد (أكابر رجال)، اليوم الإثنين، أرض الوطن، نحو رومانيا، للدخول في تربص تحضيري.

وسجلت عناصر المنتخب الوطني لكرة اليد، تواجدها في ساعة مبكرة من نهار اليوم الإثنينن، بمطار هواري بومدين، لشد رحالها إلى رومانيا.

كما يأتي هذا تحسبا لمباشرة تربصهم التحضيري المقرر اجراؤه برومانيا، استعدادا لبطولة العالم المقررة من 11 إلى 29 جانفي، ببولونيا والسويد.

يذكر أن الناخب الوطني، رابح غربي وجه الدعوة لـ21 لاعبا للمشاركة في هذا التربص الذي سيدوم إلى غاية 30 ديسمبر.