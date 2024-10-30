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الرياضة

بالصور ..المنتخب الوطني للتجديف يواصل التحضير بسد بني هارون

بقلم عزيز طالبي
بالصور ..المنتخب الوطني للتجديف يواصل التحضير بسد بني هارون
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يواصل المنتخب الوطني للتجديف تربصه التحضيري الذي انطلق بتاريخ السابع أكتوبر، ويستمر إلى غاية الثاني نوفمبر القادم.

ونشر الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية للتجديف صوراً للرياضيين على مستوى القاعدة المائية لسد بني هارون بولاية ميلة.
وقالت اتحادية التجديف إن التربص التحضيري يضم 17 رياضياً. يستعدون للاستحقاقات المقبلة، منها البطولتان الإفريقية والعربية.

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