بالصور.. المنتخب الوطني للدراجات يسيطر على البطولة العربية

سطرت عناصر النخبة الوطنية للدراجات الهوائية على مجريات البطولة العربية التي تحتضنها مدينة الإسكندرية، المصرية.

حيث فاز حمزة عماري بالسباق، على مسافة 110 كلم، بحضور 33 دراجا، مفتكًا ذهبية الفردي، في فئة الأواسط، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي نال فيه مواطنه يوسف بوخاري الفضية الأمر الذي سمح للجزائر بنيل الميدالية الذهبية حسب الفرق.

في حين كانت ستكون البرونزية من الجزائري الآخر، زكي بودار، لكن لجنة التحكيم قررت نزعها منه بسبب “منعه أحد المنافسين من المرور”.

وحسب الفرق عادت الفضية إلى مصر في الوقت الذي تحصلت فيه تونس على البرونزية.

وبهذا ترفع الجزائر رصيدها إلى تسع ميداليات بواقع 6 ذهبيات و ثلاث فضيات، في مختلف الفئات أكابر، أواسط وأشبال، ذكور وإناث، في البطولة التي إنطلقت في 30 نوفمبر الماضي، وتختتم في 6 ديسمبر الحالي.

وخلال النسخة السابقة، التي جرت بشرم الشيخ المصرية، نالت الجزائر المرتبة الأولى في الترتيب النهائي برصيد 17 ميدالية: 10 ذهبيات، 4 فضيات وثلاث برونزيات.