بالصور.. المنتخب الوطني للرغبي يتوج بطل التصفيات الأولمبية بجزر موريس

تمكن المنتخب الوطني للرغبي من الفوز أمام منتخب نيجيريا في نهائي تصفيات الألعاب الأولمبية بـ 24 مقابل 5 المقامة بجزر موريس، ليتوّج بطل للدورة.

وجرت المباراة ضمن التصفيات للألعاب الأومبية 2024 التي ستقام بباريس، و هي المنافسة التي شهدت تألق المنتخب الوطني بشكل لافت للانتباه بعد الفوز سابقا وتواليا أمام كل من جزر موريس، بوتسوانا، ليسوتو.

كما علّقت إتحادية الرغبي عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك” اليوم الأحد “الجزائر تصنع المفاجأة وتتوج بطل التصفيات الأولمبية 2024 بموريس”.

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