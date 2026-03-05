بالصور.. المنتخب الوطني للسيدات يستنأنف تدريباته بمركز سيدي موسى

عادت سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس الأربعاء، إلى أجواء التدريبات بمركطز سيدي موسى، ضمن تربص الجاري.

وجاء استئناف العناصر الوطنية لتدريباتهم، مباشرة بعد عودتهم من مصر، أين برمج الطاقم الفني حصة استرجاع للاعبات، داخل القاعة.

ويحرص المدرب فريد بن ستيتي، على اتباع وتطبيق البرنامج المسطر لهذا التربص، الذي سيدوم إلى غاية 7 مارس الجاري.

يذكر أن سيدات المنتخب الوطني خضن مبارتين تحضيريتين، ضمن هذا التربص في مواجهة سيدات منتخب مصر.