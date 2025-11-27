بالصور.. المنتخب الوطني للسيدات يفوز بثنائية في وديته ضد كينيا

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، أمس الأربعاء، بثنائية مقابل لهدف، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بسيدات منتخب كينيا، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وكانت منتخب كينيا للسيدات، السباق لافتتاح باب التسجيل، كما تمكنوا من انهاء الشوط الأول لصالحهم بهدف دون رد.

وخلال الشوط الثاني، نجحت سيدات الخضر في تعديل النتيجة في الدقيقة الـ47، عن طريق اللاعبة غزلان خزامي. قبل أن تتمكن هذه الأخيرة من اضافة هدف الفوز في الدقيقة الـ90.

يذكر أن المنتخبان الجزائري، والكيني، سيلتقيان في مباراة ودية، تحضيرية ثانية، يوم الأحد 30 نوفمبر، ابتداءً من الساعة 15:00، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.