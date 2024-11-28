بالصور.. المنتخب الوطني للسيدات يفوز بثنائية أمام أوغندا

فازت سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس الأربعاء، بالمباراة الودية التحضيرية، التي جمعتهم بمنتخب أوغندا.

وجرت هذه المباراة الودية التحضيرية، التي جمعت سيدات المنتخب الوطني، بنظيراتهم من منتخب أوغندا، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وتمكنت سيدات الخضر، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ14، عن طريق اللاعبة لورا طالب، قبل تظيف زميلتها ليا عبادو هدف الفوز.

وستخوض سيدات المنتخب الوطني مباراة ودية تحضيرية ثانية، ضد نفس المنافس، تحضيرا لنهائيات “الكان”، يوم السبت المقبل، بملعب “مصطفى تشاكر”.